Sony defiende que los juegos digitales "se licencian, no se venden" y que no engaña a los jugadores, ante una demanda

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Sony ha reiterado que su 'software' "se licencia, no se vende" como ya indica en sus condiciones de uso, por lo que asegura que su actividad está lo suficientemente clara para que "los consumidores razonables no se dejen engañar", en respuesta a una demanda sobre la venta de juegos digitales.

La compañía propietaria de PlayStation fue objetivo una demanda colectiva en junio de este año, en la que usuarios estadounidenses denunciaron que Sony confunde a los jugadores a la hora de adquirir videojuegos en su tienda digital. Concretamente, alegan que no deja claro que no se obtiene la propiedad del título digital en sí, sino que solo se paga por una licencia que puede ser revocada en cualquier momento.

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Esto se debe a cuestiones como que, durante el proceso de obtener el videojuego, los jugadores se encuentran con botones que indican afirmaciones como 'Comprar ahora' o 'Confirmar compra', lo que puede llevar a confusiones porque parece indicar que realmente se está adquiriendo el título en propiedad, como explican en la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito Norte de California (Estados Unidos).

Concretamente, la demanda apela al incumplimiento de la ley californiana, que exige que las empresas indiquen expresamente a los consumidores que pagar por un juego digital no otorga acceso permanente al jugador, como sí ocurre con las compras.

Sony ha respondido a esta demanda recientemente con argumentos que indican que dichas acusaciones no son correctas, dado que ya en sus Términos de Servicio de PlayStation detalla que "el 'software' se licencia no se vende", así como el "contenido virtual se licencia, no se posee". Esto también se indica en el Acuerdo de Licencia de Producto de Software (SPLA) de Sony.

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Así lo ha recogido el medio especializado Game File, que ha tenido acceso a la respuesta de la demanda en un documento presentado por Sony el pasado 21 de agosto, donde la empresa de PlayStation asegura que deja lo suficientemente clara su actividad como para que "los consumidores razonables no se dejen engañar".

De hecho, para la compañía de videojuegos se entiende de antemano que los juegos digitales no se pueden poseer. "En la era digital, no es plausible alegar que consumidores razonables creyeran que estaban obteniendo la "propiedad" de un juego digital", han detallado en su respuesta a la demanda.

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Según han explicado, esto se debe a que, si realmente los jugadores comprasen el videojuego en propiedad, otros usuarios no podrían disponer del mismo título porque todos tendrían acceso mediante sus respectivas licencias.

"Si ese fuera el caso, el entonces demandante Edward Heycock no habría podido obtener el juego Resident Evil Requiem el 25 de febrero de 2026 por 69,99 dólares en la PlayStation Store después de que el demandante Jason Mendoza obtuviera Resident Evil Requiem el 14 de febrero de 2026, porque entonces el propietario habría sido el Sr. Mendoza, y no Sony", ha ejemplificado la firma.

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La demanda aún no ha sido resuelta pero, en su respuesta, Sony ha querido dejar ver que el proceso de obtención de los juegos en su tienda digital es claro con respecto a sus términos y que los jugadores pueden comprobar esta información en cualquier momento.

Este desencuentro entre los jugadores y Sony se enmarca en un momento en el que la compañía de videojuegos ha decidido poner fin oficialmente a los juegos físicos, que dejarán de producirse para consolas PlayStation a partir de enero de 2028, en una apuesta directa por lo digital.

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También cabe destacar que, precisamente a finales de agosto, Sony envió correos electrónicos a los usuarios de PlayStation para recordar los términos de la plataforma a los jugadores, como compartieron algunos de ellos a través de la red social X.