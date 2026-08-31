31/08/2026 La película 'Seis meses en el edificio rosa con azul' gana el Premio Sebastiane Latino que concede Gehitu. El largometraje 'Seis meses en el edificio rosa con azul' se ha alzado con el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores LGBTIAQ+. CULTURA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SSIFF

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El largometraje 'Seis meses en el edificio rosa con azul' se ha alzado con el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores LGBTIAQ+.

El jurado ha otorgado el galardón a este filme al considerar que el guionista y director, Bruno Santamaria Razo, "nos invita mediante un baile de recuerdos, tanto documentales como ficcionados, a su autobiográfico 'coming of age', donde los estigmas del VIH que creemos del pasado son las cicatrices de nuestro presente".

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En esta línea, el fallo del jurado, al que este año se suman representantes de los festivales QueerCineMad y Premio Maguey del Festival de Guadalajara, subraya que "el miedo a la muerte, al rechazo, al juicio, no deberían de ser los clavos que terminen de cerrar nuestros armarios".

La película de Santamaria Razo, que se ha impuesto a las otras cuatro finalistas -'La virgen silenciosa', de Xavi Sala; 'Nem Toda Historia de Amor Acaba em Morte', de Bruno Costa; 'Bowels of Hell', de Gustavo Vinagre y Gurcius Gewdner; y 'A Paixão Segundo G.H.B.', de Gustavo Vinagre y Vinicius Couto-, está ambientada en los años 90 en México y se centra en un niño de 11 años que descubre su deseo por su mejor amigo, mientras lidia con la enfermedad de su padre, diagnosticado de VIH.

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Según han recordado desde el Festival de San Sebastián, el filme se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes y en 2022, en su fase de proyecto, participó en el Foro de Coproducción y recibió el Premio al Mejor Proyecto y el Premio Dale! (Desarrollo América Latina-Europa).

Además, la película ganadora del Premio Sebastiane Latino del año pasado se proyectará en distintas localidades guipuzcoanas durante el primer fin de semana del Festival de San Sebastián. Así, la actriz Paula Dinamarca estará presente en la proyección del filme 'La misteriosa mirada del flamenco' en los municipios de Zumarraga el 16 de septiembre; en Errenteria el 17; en Irun el 18; y en Deba el 20.

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12º ENCUENTRO DE FESTIVALES DE CINE LGBTIQA+

Por otra parte, con el objetivo de seguir apoyando el cine latinoamericano LGBTIQA+, Gehitu y el Festival organizarán la 12ª edición del Encuentro de Festivales LGBTIQA+ Iberoamericanos con el apoyo del Ministerio de Igualdad, las áreas de Cultura y Cooperación, y Derechos Humanos y Cultura democrática de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y las áreas de Cultura, Diversidad cultural e inclusión del Ayuntamiento de San Sebastián.

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En esta edición, la cita reunirá a más de 20 certámenes de ocho países: Argentina, Brasil, España, Paraguay, Perú, Puerto Rico, México y Uruguay.

Dentro del programa habitual que Gehitu y el Festival de San Sebastián organizan en torno al encuentro, destaca la celebración de una conversación sobre el cuerpo como dispositivo narrativo y la construcción de identidades desde los márgenes.

Otras actividades organizadas en el marco del encuentro serán la presentación 'Cine y educación: el cine como herramienta para leer el mundo', impartida por Fernando Vera Moreno, responsable del área de cine en IKERTZE; y el taller 'Centros culturales y otras herramientas de sinergia cultural entre Europa y Latinoamérica', organizado en colaboración con AECID y conducido por Eloísa Vaello Marco, subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible de AECID.

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Asimismo, tendrá lugar la mesa redonda 'Identidades periféricas. Representación de las identidades intersex, trans y asexuales en el cine', en la que se abordarán la invisibilización y la construcción de identidades en los márgenes. Participarán Ian de la Rosa, director de 'Iván & Hadoum'; Asmi Ananda Molina, de GEHITU y Kaleidos, Organización INTERSEX por la diversidad; e Ibai Velasco, de Asexual Community España.

La jornada concluirá con el tradicional Encuentro de la Diversidad, un 'meeting' en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa en torno a la obra del artista multidisciplinar recientemente fallecido Álvaro Ledesma.

Como es habitual, el Magazine de Gehitu de septiembre estará dedicado al cine LGBTIQA+. Este año, la imagen del cartel del Premio Sebastiane corre a cargo de la artista pasaitarra Sonia Figueirido.

El Festival de San Sebastián acogerá además la entrega del XXVII Premio Sebastiane, cuyo jurado lo componen la directora y productora Leire Apellaniz y la actriz, directora y guionista Abril Zamora. Dicho reconocimiento, que concede Gehitu a la película que mejor refleja los valores o realidades de las personas LGBTIQA+ de entre todas las secciones del Festival, contará en esta edición con 24 candidaturas.

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