Project Helix no solo será la consola de próxima generación de Xbox sino que engloba una "gran familia de dispositivos"

06/05/2026 Xbox Series X POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

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La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, se ha referido a Project Helix como "una gran familia de dispositivos", por lo que, además de su consola de próxima generación, se espera que incluya más novedades de 'hardware'.

Project Helix se dio a conocer por primera vez en marzo, apenas unas semanas después de que Sharma cogiese el testigo como CEO de Microsoft Gaming en sustitución de Phil Spencer. En ese momento, adelantó que la consola de próxima generación de Xbox contaba con este nombre en clave y, además, que llegaría con reproducción de videojuegos tanto para consola como para PC, además de liderar en rendimiento.

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Ahora, la CEO ha aclarado que, en realidad, Project Helix hace referencia a una "gran familia de dispositivos" de Xbox, entre los que se incluye la consola de próxima generación, que estará acompañada de nuevo 'hardware', aunque no ha compartido más detalles.

Así lo ha dado a conocer Asha Sharma en declaraciones a BBC News, donde ha señalado que han estado "trabajando duro en una gran próxima generación y en una gran familia de dispositivos para Helix", al tiempo que ha asegurado que "pronto" compartirán más información al respecto.

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El vicepresidente de Próxima Generación de Xbox, Jason Ronald, ya adelantó en el marco de la conferencia 'Xbox Developer Summit' que las primeras unidades de Project Helix están previstas para llegar a los desarrolladores en 2027, de cara a que puedan probar sus capacidades.

Asimismo, confirmó que la consola de próxima generación estará impulsada por un chip personalizado desarrollado por AMD. Esto se enmarca en la asociación estratégica plurianual entre ambas compañías anunciada el pasado año.

Precisamente, en los términos de esta asociación también se comprende el uso de la tecnología de chips de AMD para potenciar las experiencias de juego de próxima generación de distintos dispositivos, incluidos los PC, dispositivos portátiles y la nube, más allá de las consolas, como ya indicaron en el momento de su anuncio.

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Con todo, Xbox no ha compartido más detalles sobre cuáles serán los nuevos dispositivos y cuándo está prevista su llegada junto a la consola de próxima generación.

No obstante, cabe recordar que el director de estrategia de la compañía, Matthew Ball, indicó en junio que, a pesar de su compromiso con la consola de nueva generación, también han tenido que adaptar su estrategia para garantizar que sea "asequible y flexible" en cuanto a rendimiento, precio y disponibilidad, en el marco de la crisis global de memoria RAM.

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