Afore Coppel compra su rival Invercap por 234,1 millones para ser el quinto mayor fondo de pensiones de México

Guardar

El fondo de pensiones mexicano Afore Coppel comprará por 4.620 millones de pesos (234,1 millones de euros) a su rival Invercap, lo que permitirá a Coppel superar el billón de pesos (50.675 millones de euros) en activos bajo gestión y convertirse en la quinta administradora de pensiones más grande del país.

La operación, revelada por 'Bloomberg' tras tener acceso a un documento sobre la misma, se realizará íntegramente en efectivo y será la primera dentro del sector desde que Metlife y Principal se fusionaran en 2018.

"Nos complace informar de que [la firma estadounidense de capital privado] Advent ha acordado vender Invercap, empresa mexicana administradora de fondos para el retiro perteneciente al portafolio de[l fondo creado por Advent] Lapef V, a Afore Coppel", ha explicado Advent en un comunicado dirigido a sus socios y consultado por el diario mexicano 'El Economista'.

PUBLICIDAD

Lapef V se embolsará unos 145 millones de dólares (125 millones de euros) por su participación del 62,2% en Invercap, modificable en función de impuestos, tipos de cambio y demás ajustes habituales posteriores al cierre de la compra.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Coppel cuenta actualmente con 658.003 millones de pesos (33.344 millones de euros) en recursos procedentes de 12,1 millones de clientes, mientras que Invercap posee 348.939 millones de pesos (17.682 millones de euros) repartidos en 1,9 cuentas.

PUBLICIDAD

La legislación mexicana contempla que las afores, acrónimo para las administradoras de fondos para el retiro, no puedan tener una cuota superior al 20% del mercado de sistemas de pensiones privadas. Dicho límite solo puede ser traspasado con la autorización de la Consar.