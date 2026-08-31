Argelia envía cuatro cazas a Níger en una "misión de apoyo" y condena el "intento de desestabilización" en Niamey

11/06/2026 June 11, 2026, Algeria, Algeria, Algeria: Algerian President Abdelmadjid Tebboune chairs a meeting of the Supreme Security Council in his capacity as Supreme Commander of the Armed Forces and Minister of National Defense, in Algiers, June 11, 2026 POLITICA Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

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El Gobierno de Argelia ha anunciado el envío de cuatro aviones militares a Níger en una "misión de apoyo" a la junta militar de Níger tras la intentona golpista registrada este fin de semana, sobre la que por el momento no hay detalles oficiales desde Niamey, en el marco del refuerzo de las relaciones bilaterales durante los últimos meses.

El Ministerio de Defensa argelino ha especificado en un comunicado que el envío de estas "dos patullas de cazas Sukhoi Su-30", integradas por cuatro aviones, ha tenido lugar por orden del presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, en el marco del "refuerzo de las relaciones de cooperación estratégica entre Argelia y Níger en diferentes campos, principalmente el militar", y tras los "lamentables acontecimientos" en la capital nigerina.

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Así, Argel ha denunciado "un intento de desestabilización" del país vecino y ha asegurado que los cazas, enviados también "a petición de Níger", han estado acompañados por un avión de repostaje. "Aterrizaron el 30 de agosto en el aeropuerto de Niamey", ha dicho, sin que la junta militar nigerina se haya pronunciado al respecto.

"Esta operación reafirma, una vez más, el compromiso y la determinación constantes de Argelia de continuar sus esfuerzos para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región, al tiempo que reitera su apoyo inquebrantable al Estado de Níger, a su gobierno y a su pueblo, para superar esta delicada situación", ha destacado.

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La Alianza de Estados del Sahel (AES), de la que es parte Níger, dio el domingo por "frustrado" el motín que estalló la madrugada del sábado en la capital de Níger, Niamey; un "intento de golpe de Estado" según las autoridades nigerinas, a la espera de que reaparezca en público el líder militar del país, Abdourahmane Tchiani.

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, culpó de la situación a un "movimiento de insurrectos" que comenzó a "detener a algunos de sus compañeros en el cuartel de la Base 101 en Niamey", la principal base militar de la capital, y "a disparar contra ciertos puntos estratégicos de la ciudad", desatando enfrentamientos en Niamey.

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