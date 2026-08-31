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Phoenix Tower International firma una nueva financiación multijurisdiccional por valor de 6500 millones de dólares

PR Newswire

BOCA RATÓN, Florida, 31 de agosto de 2026

BOCA RATÓN, Florida, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International ("PTI"), uno de los principales proveedores mundiales de infraestructuras de comunicaciones inalámbricas, acaba de anunciar la firma de una nueva financiación multijurisdiccional por valor de 6500 millones de dólares destinada a consolidar sus préstamos actuales y proporcionar una capacidad adicional sustancial que respalde un mayor crecimiento tanto en los mercados actuales como en los nuevos a nivel mundial.

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La operación comprende líneas de crédito a plazo por un importe equivalente a 5365 millones de dólares, líneas de crédito a plazo con disposición diferida por un importe equivalente a 635 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 500 millones de dólares, y abarca las 23 jurisdicciones de PTI en Europa, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Los ingresos generados por estos fondos de financiación se destinarán a: (i) amortizar la deuda existente, incluidos los honorarios y gastos relacionados; (ii) financiar las necesidades de inversión de capital y las adquisiciones; y (iii) financiar las necesidades de capital circulante. El cierre de la operación está previsto para finales de septiembre.

"Esta operación, que abarca varias jurisdicciones, proporciona a PTI la estructura de capital y la flexibilidad necesarias para seguir invirtiendo en infraestructuras que conectan a comunidades de todo el mundo. El gran interés por parte de los prestamistas refleja la disciplina y la visión que han impulsado nuestro crecimiento durante más de una década, a medida que hemos ampliado nuestra plataforma de infraestructura inalámbrica y hemos ofrecido soluciones de valor agregado a nuestros clientes. Estamos convencidos de que la arquitectura de red actual se verá sometida a una presión considerable en los próximos años debido al tráfico generado por la IA y al crecimiento continuo del consumo de datos. Esta financiación nos permite seguir respondiendo a las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos en colaboración con PTI", afirmó Dagan Kasavana, director ejecutivo de PTI.

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"Estamos muy satisfechos de haber firmado esta operación de financiación por valor de 6500 millones de dólares, la mayor de este tipo para una empresa de torres de telecomunicaciones de capital privado en nuestro sector. Esta operación es un reflejo más de la confianza que nuestros socios financieros tienen en PTI y de la solidez de la labor de nuestro equipo en 23 jurisdicciones. Esto nos permitirá simplificar nuestra estructura de capital, reducir los costos de financiación y acceder a capital adicional para respaldar nuestro crecimiento futuro. Nos complace asociarnos con un grupo de entidades crediticias tan sólido mientras seguimos ampliando nuestra plataforma global", declaró Michael Bremer, director financiero de PTI.

Acerca de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) es una empresa independiente dedicada a la gestión de torres de telecomunicaciones que opera a nivel mundial y tiene su sede en Boca Ratón, Florida (EE. UU.). La empresa es propietaria y gestiona más de 33 000 estaciones base de redes móviles en 23 países y, en su calidad de proveedor neutral de infraestructura de alojamiento, ofrece acceso abierto a todos los operadores de redes móviles.

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FUENTE Phoenix Tower International