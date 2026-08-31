Irán señala que la guerra no beneficia a la región y pide a India "neutralizar" efectos de sanciones de EEUU

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este lunes que continuar la guerra no beneficia a la región del Golfo y ha pedido al primer ministro de India, Narendra Modi, un frente común para neutralizar los efectos de las sanciones de Estados Unidos.

"La República Islámica de Irán ha cumplido con los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos, pero lamentablemente la parte estadounidense no ha cumplido los suyos. Sin embargo, seguimos esforzándonos por alcanzar un acuerdo y entendimiento, y creemos que continuar la guerra no nos beneficia, ni a la región, ni a la humanidad", ha afirmado el mandatario iraní tras reunirse con Modi en los márgenes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en Kirguistán.

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Según ha informado la cadena estatal IRIB, Pezeshkian ha incidido en que "el diálogo y la cooperación" debe priorizarse y deben emplearse "todos los recursos disponibles para prevenir la propagación de la inseguridad y el conflicto" en la región.

En este sentido, en el marco de su cita con Modi ha destacado que Irán e India "pueden mejorar su nivel de cooperación económica" y "neutralizar los efectos de las sanciones". "El potencial de India para contribuir a fortalecer la paz y la estabilidad regionales es significativo", ha indicado dibujando un frente común ante la campaña de aislamiento económico anunciado por Washington.

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"Teherán está dispuesto a ampliar su cooperación con India en diversos ámbitos", ha argumentado afeando las "presiones y restricciones" que se intentan imponer en las relaciones económicas de Irán.

Por su lado, el primer ministro indio ha puesto en valor las relaciones con Irán. "Durante estos tiempos difíciles recientes, hemos intentado continuar y mantener nuestra cooperación y comunicación con Irán", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena iraní, tras lo cual ha pedido "redoblar los esfuerzos para establecer la paz". "Creo que, en última instancia, la paz y la seguridad prevalecerán", ha señalado.

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En un mensaje en redes sociales, Modi ha recalcado la intención de "reforzar la amistad de hace muchos años entre India e Irán en diversos sectores".

"Queremos ampliar y diversificar nuestra cesta comercial en el futuro", ha indicado al tiempo que, sobre la crisis regional, ha señalado el apoyo a "todos los esfuerzos encaminados a garantizar una paz duradera".

Estados Unidos e Irán han intercambiado este lunes ataques militares por primera vez en semanas, después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) haya reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

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En respuesta, las fuerzas iraníes han asegurado haber lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, situada en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en un ataque que niegan las autoridades emiratíes.