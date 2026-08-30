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Irán reporta ataques estadounidenses contra la isla de Larak

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Redacción Internacional, 31 ago (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní reportó la madrugada entre este domingo y lunes ataques de Estados Unidos contra la isla de Larak, según informaron medios locales.

En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz de este cuerpo de élite aseguró que esta "agresión terrorista" será "castigada".

El mensaje indica que el ataque han sido perpetrado con drones y que han dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras.

La isla de Larak se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, lugar estratégico para el tránsito de petróleo global y escenario de disputa entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra. EFE

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