La suizo-austriaca Doppelmayr está a un paso de construir el primer teleférico de Panamá

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Ciudad de Panamá, 30 ago (EFE).- La comisión evaluadora de la licitación del primer teleférico de Panamá recomendó que este proyecto de 270 millones de dólares y que servirá a la capital sea adjudicado a la empresa suizo-austríaca Doppelmayr, informó este domingo la Secretaría del Metro de Panamá.

La filial en Panamá de Doppelmayr "cumplió con los requisitos y exigencias establecidos en el Pliego de Cargos de la Licitación por Mejor Valor" del conocido como teleférico de San Miguelito, por lo que la comisión evaluadora "recomendó la adjudicación del acto público" a esta empresa, precisó un comunicado oficial.

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"La recomendación de la Comisión Evaluadora forma parte de las distintas etapas del proceso de contratación, que ahora continuará con los trámites administrativos correspondientes", agregó la información oficial sin más precisiones.

Doppelmayr Panama Corp. fue la única empresa que acudió el pasado 18 de agosto a la presentación y apertura de propuestas, con una oferta de 255.163.788,03 dólares sin incluir un impuesto de 7 %, el cual "no es aplicable" ya que el Metro de Panamá S.A. está exento, de acuerdo con la información oficial.

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Esta licitación fue relanzada en julio pasado con un precio ajustado a 270 millones de dólares después de que una primera, por 278,6 millones de dólares, quedó desierta en mayo luego de que los dos consorcios precalificados no presentaron ofertas, uno de ellos integrado por Doppelmayr Panama Corp.

"¡San Miguelito tendrá su teleférico! La comisión Evaluadora emitió su informe cumpliéndose con otra fase del proceso para este importante proyecto: La empresa austriaca Doppelmayr, líder mundial en construcción de Teleféricos, con presencia en 97 países, presentó una propuesta integral. Esto será una revolución en la movilidad de miles y miles de panameños", expresó en sus redes sociales el viernes pasado el presidente panameño, José Raúl Mulino.

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El proyecto contempla unos 6,6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, que conectarán distintos sectores de los distritos de Panamá, donde está la capital, y el aledaño y populoso San Miguelito. Se integrará a la línea dos del metro capitalino.

La contratación comprende el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro e instalación del sistema, así como su integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa. También incluye una opción de mantenimiento, indicó este domingo el Metro de Panamá.

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Doppelmayr también construye en la Ciudad de Guatemala un teleférico de 220 millones de dólares, que se espera entre en servicio en el 2027 y que recorrerá 8,9 kilómetros dividido en dos tramos, para conectar la periferia del suroeste y el oeste de la zona metropolitana con el centro económico de la capital. EFE