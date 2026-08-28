El Príncipe Haakon de Noruega pasa la noche en el hospital con el Rey Harald ante su extrema gravedad

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Horas críticas para Noruega, ya que todo el país continúa en vilo por el Rey Harald después de que este jueves a primera hora la Casa Real informase de un empeoramiento en su estado de salud, definiéndolo como "muy grave", y comunicase que ante su extrema gravedad tanto la Reina Sonia como el Príncipe Haakon han cancelado todos sus actos oficiales para estar al lado del Monarca en este momento crítico.

Mientras el Palacio Real se llenaba de ramos de flores y de cientos de personas que de modo espontáneo y sin contener las lágrimas no dudaban en acercarse hasta la residencia de la Familia Real preparándose para una posible despedida al Monarca, en el trono desde 1991 y muy querido en su país, las visitas de sus seres queridos se sucedían en el Hospital Nacional de Oslo.

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La Reina Sonia -que ha pasado en el interior del Rikshospitalet más de 10 horas al lado de su marido, con el que lleva casada 58 años-; la Princesa Astrid (94), hermana mayor del Rey y uno de sus grandes apoyos; los Príncipes Haakon y Mette-Marit, ambos muy serios y de riguroso luto; y la visita más sorprendente que deja entrever un inminente y fatal desenlace: la del hijo de Mette-Marit, Marius Borg, que cumple condena a cuatro años de prisión en régimen de arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos, y se habría desplazado al hospital para estar cerca de Harald, al que conoció siendo muy pequeño y al que siempre ha considerado su abuelo.

El estado del Monarca sería de tal gravedad que también los representantes políticos de Noruega han 'paralizado' sus agendas y tanto el Primer Ministro como el Presidente del Parlamento del país escandinavo han cancelado sus actos institucionales a la espera de novedades sobre el Jefe del Estado, cuya salud no habría experimentado ningún cambio en este fatídico jueves para los noruegos que contienen la respiración ante el posible fallecimiento del hijo del Rey Olaf V, que ascendió al trono en 1991 tras la muerte de su padre.

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La última hora que llega desde Oslo es que debido a la extrema gravedad del Rey Harald, y tras la sucesión de visitas de toda su familia durante el día, es que el Príncipe Haakon ha pasado toda la noche en el hospital al lado de su padre mientras la Reina Sonia y la Princesa Mette-Marit regresaban a Palacio para intentar descansar unas horas en un momento especialmente crítico para el Monarca.