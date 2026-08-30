Luis Calzado: "Me quedo con que hemos jugado un Mundial increíble"

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El portero de la selección española de hockey sobre hierba Luis Calzado recordó que pese a no ganar el título en el Mundial disputado en Países Bajos y Bélgica tras caer este domingo ante Alemania habían jugado "un torneo increíble", y también apuntó que son "un equipo joven" y que les queda "mucho tiempo" para seguir mejorando de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028.

"Yo me quedo con que hemos jugado un torneo increíble. Hoy creo que hemos hecho un buen partido defensivamente, a lo mejor nos ha faltado un poco más de cara al gol, pero la verdad es que me voy a este Mundial muy orgulloso de todos mis compañeros. Creo que todos hemos hecho un gran torneo y gracias al trabajo de todos hemos conseguido llegar a la final", señaló Calzada en declaraciones facilitadas por la RFEH.

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El jugador del SV Kampong recordó que son "un equipo muy joven" y que "poco a poco" esta selección que dirige Max Caldas está "aprendiendo a jugar este tipo de partidos" que hasta ahora "nunca" habían jugado. "Creo que hemos demostrado que somos un equipo muy sólido. Sí que a lo mejor nos ha faltado un poco más de acelerarnos un poco más e ir más a marcar el gol", indicó.

"Quedan dos años para los Juegos de Los Ángeles, queda mucho tiempo y podemos trabajar en muchas cosas y mejorarlas. Paso a paso estaremos más cerca de conseguir las medallas", añadió al respecto el guardameta de los 'RedSticks'.

Elegido mejor portero, confesó que lo cambiaría por el título, aunque el reconocimiento le llega tras un año "un poco difícil en lo personal". "No he rendido muy bien en el club. Creo que la confianza que me ha dado todo el staff y mis compañeros me ha ayudado a poder rendir bien en este Mundial. Creo que el apoyo que he tenido por parte de todos los jugadores y el 'staff' ha hecho que haya podido rendir a este nivel", remarcó.

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