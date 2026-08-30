El finlandés Sami Pajari gana el Rally de Paraguay y hace historia con tercera victoria

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Asunción, 30 ago (EFE).- El finlandés Sami Pajari ganó este domingo el Rally de Paraguay tras completar los 22 tramos cronometrados de los 3 días de la competencia con un tiempo total de 3.13.28.5, al tiempo que hizo historia al convertirse en el primer piloto en conseguir sus tres primeros triunfos del campeonato mundial (WRC) de manera consecutiva.

Pajari se mantuvo en la vanguardia de la competición desde el primer día a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, cuando aprovechó el retraso por un neumático ponchado del líder de la clasificación general, el británico Elfyn Evans.

La victoria de Pajari en la etapa paraguaya se suma a las que consiguió en Estonia y Finlandia, para ganar así tres etapas al hilo y mantener la presión sobre Evans.

El neozelandés Hayden Paddon (Hyundai i20 N) terminó en la segunda plaza del Rally de Paraguay, a 25.1 segundos del líder, mientras que el francés Adrien Formaux (Hyundai i20 N) ganó el pulso a Evans y se subió al podio, después de completar los 22 tramos con un retraso de 40 segundos con respecto a Pajari.

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Por su parte, Evans terminó en el cuarto lugar de la etapa a 45.1 segundos del finlandés, a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, después de confrontar problemas con sus llantas y las duras condiciones de los tramos por las lluvias que cayeron esta jornada y la víspera.

El japonés Takamoto Katsuta fue el gran perjudicado de la jornada tras sufrir una violenta volcada que le obligó a retirarse de la prueba.

Con los resultados de esta etapa, Evans sigue al frente de la clasificación general con 216 puntos, mientras que Pajari volvió a recortar distancias y le sigue de cerca con 196 unidades.

El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), con 175 enteros, ocupa el tercer lugar de la clasificación general.

En la etapa antesala, la WRC2, la victoria fue para el paraguayo Diego Domínguez, pero el liderato de la tabla general continúa en manos el estonio Robert Virves con 100 puntos, mientras que el finlandés Roope Korhonen le escolta con 79 unidades. EFE

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