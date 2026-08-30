Al menos dos muertos en un ataque de EEUU en la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz

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Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha informado en la noche del sábado de que un dron ha atacado la zona "hace una hora" y da cuenta de las víctimas citando "fuentes no oficiales".

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Más tarde, la Guardia Revolucionaria ha confirmado en un comunicado que hay "mártires y heridos" entre sus combatientes como consecuencia de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista" y ha advertido que habrá un "castigo".

"La desesperación ante sus problemas domésticos y la caída de su credibilidad entre los países de la región hacen que intenten revivir su siniestro papel y justificarse ante la opinión pública con un acto agresivo, atacando la isla de Larek", ha denunciado la Guardia Revolucionaria. El ataque "tendrá una respuesta de los hijos del Irán islámico y habrá un castigo para el agresor", continúa el comunicado.

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La televisión qatarí Al Yazira ha informado citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente. "Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado antes de advetir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

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El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.