León XIV traslada a las víctimas de Nepal sus condolencias y su apoyo al personal de emergencia

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El Papa León XIV ha expresado sus condolencias por la riada que ha provocado cientos de muertos y desaparecidos en Nepal. A través de un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Pontífice ha traslado su dolor a las familias de víctimas, así como su "cercanía espiritual".

León XIV también reza por el personal de emergencias que trabaja en las labores de rescate y ha invocado "a la protección divina sobre todos", según informa Vatican News.

Con este telegrama, el Pontífice se suma a otros líderes espirituales como el Dalai Lama que ha trasladado también su pésame por las consecuencias del desastre natural. El líder espiritual de los tibetanos ha expresado su "tristeza" por las "devastadoras inuindaciones que han provocado pérdidas humanas y graves daños estructurales".

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Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 270 los muertos a causa de las inundaciones, un suceso que deja además cientos de desaparecidos. A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, en territorio chino, tal y como han señalado este mismo jueves las autoridades del gigante asiático.