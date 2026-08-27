Costa confía en lograr un acuerdo sobre el nuevo presupuesto de la UE antes de fin de año

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Praga, 27 ago (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se mostró este jueves confiado en que los Veintisiete lograrán consensuar antes de fin de año el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034.

"No tengo dudas de que todos los líderes entienden que hay que aprobar este presupuesto, que es siempre un compromiso y el resultado de un diálogo", afirmó Costa en rueda de prensa en Praga tras reunirse con el primer ministro checo, Andrej Babis.

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"La atmósfera es ahora mucho más positiva; se comprende la dimensión de los desafíos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad, defensa y competitividad", señaló el político portugués, quien subrayó que el panorama geopolítico ha cambiado drásticamente desde la aprobación del presupuesto actual en 2020.

Por ello, Costa explicó que la arquitectura del presupuesto 2028-2034 diferirá de las anteriores para priorizar la innovación, la resiliencia estratégica y la defensa, "preservando al mismo tiempo los pilares fundamentales de apoyo a las regiones: la cohesión y la política agrícola".

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En este sentido, detalló que en el nuevo diseño institucional solo una parte del gasto quedará reservada a los tradicionales "sobres nacionales" de gestión compartida, mientras que un porcentaje significativo pasará a integrarse en un fondo global común.

Costa consideró "fundamental" cerrar el acuerdo a tiempo: "Si queremos que las finanzas estén a disposición desde el 1 de enero de 2028, debemos usar todo el año 2027 para repartir el presupuesto", dijo.

Por su parte, Babis expresó sus reservas ante la propuesta de la Comisión Europea, que plantea recortar el peso de los sobres nacionales del 63 % al 45 % del total presupuestario.

"No nos gusta esa propuesta de la Comisión", afirmó el mandatario checo, aunque matizó que considera "realista" lograr el consenso antes de fin de año y prefirió no fijar "líneas rojas" durante el proceso negociador.

Tras concluir en Praga una gira que lo ha llevado también por Eslovaquia, Estonia, Lituania y Letonia, Costa visitará en septiembre el resto de las capitales europeas hasta completar en Dublin su periplo centrado en lograr un acuerdo sobre el nuevo presupuesto plurianual. EFE

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(foto)