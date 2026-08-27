Putin expresa sus condolencias a líderes de China y Nepal por las víctimas de las riadas

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Moscú, 27 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presentó este jueves sus condolencias a las autoridades de China y Nepal por las víctimas de la riada masiva que arrasó el miércoles varias localidades en una zona fronteriza entre ambos países.

"Le rogamos acepte nuestras más sentidas condolencias por las numerosas víctimas y la grave destrucción causada por los aludes de lodo e inundaciones en las regiones nororientales de su país", dice un telegrama del jefe del Kremlin dirigido al presidente y el primer ministro de Nepal.

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El líder ruso señaló que su país comparte el dolor del pueblo nepalés y pidió transmitir palabras de condolencia a las familias y amigos de las víctimas y desear una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural.

En otro telegrama, que fue remitido a las autoridades chinas, Putin expresó sus "más sentidas condolencias por las trágicas consecuencias de los deslizamientos de tierra en la región autónoma del Tíbet".

"Les ruego que transmitan mi solidaridad y apoyo a quienes perdieron a seres queridos a causa de este desastre, así como mis mejores deseos de pronta recuperación a todos los afectados", agregó.

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la gran riada que arrasó varias localidades a su paso el miércoles por una zona fronteriza con el Tíbet debido al desbordamiento del río Bhote Koshi.

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Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE el último balance y aseguró que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

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El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los ha registrado por el momento.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a más de 290 muertos y unos 1.400 desaparecidos. EFE

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