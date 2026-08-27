Bagdad asegura que las tropas internacionales iniciaron la retirada coordinada de bases militares en Irak

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Las autoridades de Irak han asegurado este jueves que las tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos han iniciado ya su retirada coordinada de bases militares en el país y ha recalcado que se espera que el proceso concluya el 30 de septiembre, como tarde.

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabá al Numan, ha indicado en rueda de prensa que estas tropas "se están retirando de sus bases de forma gradual". "El proceso continuará hasta el 30 de septiembre, que ha sido designado como Día de la Soberanía de Irak", ha manifestado.

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Así, ha apuntado a "una aceleración tangible" de este proceso de repliegue y ha destacado que las Fuerzas Armadas iraquíes han demostrado ya su "excepcional capacidad" a la hora de proteger la seguridad del país asiático, según ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Al Numan ha subrayado además el compromiso de Bagdad a la hora de lograr el monopolio de las armas a través de del desarme de facciones integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un proceso para el que "no hay marcha atrás". "La armas que protegieron y liberaron el territorio quedarán bajo control del Estado", ha zanjado.

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Las palabras del portavoz de las Fuerzas Armadas de Irak han llegado días después de que el asesor de seguridad nacional del primer ministro, Qasim al Araji, desvelara la fecha del 30 de septiembre para el fin de la misión de la Coalición Global contra Estado Islámico y el inicio de la campaña gubernamental para hacerse con el control de todas las armas que circulan en el país.

Al Araji sostuvo en una entrevista en la cadena de televisión Al Iraqiya que "la batalla contra Estado Islámico ha terminado militarmente", si bien reconoció que "aún quedan algunos focos terroristas". "Todos coinciden en que todas las armas deben estar bajo control estatal", remarcó sobre el proceso de desarme de las FMP, integradas por milicias proiraníes y punta de lanza contra el grupo yihadista.

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"Las facciones (que componen las FMP) no son enemigas del Estado, sino que forman parte de él", dijo Al Araji, en referencia a que estos grupos están ahora bajo órdenes del Ministerio del Interior. "Las armas de las facciones se convertirán en una fuente de fortaleza para el Estado y no se entregarán a ninguna parte externa", apostilló.

Algunas milicias proiraníes de Irak han intercambiado reiterados golpes con las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva contra Irán lanzada por sorpresa por Washington junto a Israel el 28 de febrero, entre denuncias desde Bagdad sobre los bombardeos contra estos grupos, integrados en las fuerzas de seguridad.

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