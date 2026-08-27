Condenados 33 miembros de una banda criminal que prostituía a mujeres chinas en Europa

Guardar

Bruselas, 27 ago (EFE).- El Tribunal Penal de Gante (Bélgica) condenó este jueves a penas de prisión de hasta siete años a 33 miembros de una organización criminal dedicada a la trata de personas que explotó sexualmente a más de cien mujeres chinas en España, Bélgica, Suiza y Países Bajos.

Los cuatro líderes de la banda y los 29 miembros restantes fueron declarados culpables de los delitos de liderazgo o participación en una organización criminal, que acarrean penas de prisión de entre uno y siete años, sanciones económicas de hasta 696.000 euros y confiscación de bienes, indicó el tribunal belga en un comunicado.

PUBLICIDAD

Otros cuatro integrantes también fueron condenados por falsificación documental y trata de personas con resultado de muerte, debido al asesinato de una de las mujeres prostituidas en 2023.

El tribunal indicó que "el delito se cometió aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres" mediante "el uso directo o indirecto de la violencia" y que la actividad llevada a cabo "se convirtió en un hábito".

La banda reclutó a más de cien mujeres de barrios marginales de China "de forma organizada y sistémica", las trasladó a Europa con visados de turista y, una vez en territorio comunitario, les proporcionó permisos de residencia fraudulentos para circular libremente por el espacio Schengen.

PUBLICIDAD

Las víctimas eran atraídas "con el pretexto de que podrían mejorar su situación económica", aunque "no tenían voz ni voto en la elección de su clientela ni en las promesas que se les hacían respecto a los servicios sexuales que debían prestar".

Una vez en Europa, eran trasladadas a casas, hoteles y apartahoteles, donde debían estar disponibles las 24 horas del día, en ocasiones bajo condiciones insalubres.

Las mujeres tuvieron que pagar grandes sumas tanto por el viaje como por la documentación necesaria para la residencia, tras lo cual debían saldar su deuda con la organización mediante la prostitución.

Según el tribunal, los miembros de la organización criminal tenían tareas específicas, como reclutar a las mujeres, coordinar su viaje a Europa, tramitar sus documentos de residencia, publicar anuncios, concertar citas con clientes y recaudar y distribuir las ganancias.

La investigación culminó en 2025 tras el desmantelamiento de la red criminal en febrero de 2023, en el marco de la operación transfronteriza a gran escala denominada 'Lotus'.

Se detuvieron a 31 personas -27 en Bélgica, dos en España y dos en Suiza- y se practicaron diversos registros domiciliarios en redadas en las que se incautaron más de 3 millones de euros en efectivo, cuatro toneladas de monedas, multitud de teléfonos móviles y diversa documentación.

PUBLICIDAD

Se han identificado alrededor de cien mujeres como víctimas, aunque los investigadores estiman que ha habido más de 1.000 a lo largo de los años. EFE