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El Parlamento de Argentina ratifica el acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Parlamento de Argentina ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio firmado en 2023 por el Mercosur y Singapur, el primero que el bloque sudamericano ha suscrito con un país del sudeste asiático.

Según informaron fuentes parlamentarias, el acuerdo comercial -que ya había recibido el visto bueno del Senado argentino en mayo pasado- fue aprobado en la madrugada de este jueves con 234 votos afirmativos y apenas cuatro negativos en la Cámara de Diputados.

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Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del bloque suramericano celebrada en Río de Janeiro.

El pacto entró en vigor el pasado 1 de febrero para el comercio entre Singapur y Paraguay, el 1 de marzo pasado para el caso de Uruguay y el 1 de agosto para Brasil, después de que esos países completaran los trámites de ratificación.

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El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios y capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con lo pactado, Singapur desgravará el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque sudamericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur. EFE

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