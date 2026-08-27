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La Orquesta del Festival de Bayreuth debutará en el Teatro Real

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La Orquesta del Festival de Bayreuth debutará en el Teatro Real en su paso por Madrid como parte de la gira con la que está celebrando el 150 aniversario de su fundación, donde ofrecerá un concierto dirigido por Pablo Heras-Casado.

Así, será el próximo jueves 3 de septiembre, cuando el conjunto dará un concierto con un programa centrado en 'El anillo del nibelungo', fragmentos orquestales y vocales de las óperas 'El oro del Rin', 'La valquiria', 'Siegfried' y 'El ocaso de los dioses'.

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El Festival de Bayreuth, creado por el compositor Richard Wagner (1813-1883) con el fin de tener un lugar único en el mundo donde interpretar y representar sus propias obras, cuenta con una orquesta formada por músicos especializados en la obra del compositor, seleccionados entre las distintas agrupaciones de Alemania, y alguna internacional.

Al frente estará Heras-Casado, con un importante vínculo profesional y emocional con el Teatro Real --fue principal director musical invitado--, quien regresa al coliseo madrileño.

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