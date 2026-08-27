Temas del día de EFE Internacional del jueves, 27 de agosto de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - Los fallecidos por la inmensa riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (suroeste de China) subieron este jueves a más de 290, mientras los desaparecidos se cuentan por centenares, con las tareas de rescate obstaculizadas por el mal tiempo, los accesos cortados y la propia geografía de la zona.

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GUERRA COMERCIAL

Toronto (Canadá) - En Davos, Mark Carney puso palabras a lo que muchos dirigentes occidentales pensaban, pero pocos se atrevían a decir abiertamente sobre las consecuencias de las políticas de Donald Trump; meses después ha llevado su tesis a la práctica, plantando cara a EE.UU. con aranceles de represalias, algo que solo China se ha atrevido a hacer.

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IRÁN GUERRA

El Cairo/ Teherán - El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, visita este jueves Irán para abordar con altos cargos de la República Islámica la desescalada con Estados Unidos y la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la guerra.

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Ciudad de México - El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, analiza en una entrevista con EFE los riesgos que la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz supone para el comercio mundial y la seguridad de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

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UCRANIA GUERRA

Bruselas - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Bruselas con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, tras la visita sorpresa a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, en la que según medios estadounidenses habría advertido al Kremlin contra un eventual ataque a miembros de la alianza atlántica.

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Kiev - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre las nuevas acusaciones de corrupción de la Oficina Anticorrupción (NABU) a integrantes de su gabinete, que apuntan a que subordinados del jefe del Estado seguían en contacto con los acusados en la supuesta trama de sobornos a contratistas privados de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, que escandalizó al país el pasado noviembre.

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- El Ejército ruso atacó esta madrugada con drones y un número no especificado de misiles balísticos infraestructuras portuarias y de almacenamiento de productos agrícolas en Ucrania, según informaron durante la mañana del jueves la Fuerza Aérea ucraniana y el ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso e inhabilitado por golpismo, no podrá disputar las elecciones de octubre, pero su esposa, tres de sus cinco hijos y su exmujer están decididos a prolongar su legado político en la Cámara de Diputados, el Senado y, de nuevo, en la Presidencia. (Texto) (Foto)

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Carlos Rodríguez es uno de cuatro cubanos que Estados Unidos abandonó en Guinea Ecuatorial tras resistirse a ser uno de los primeros deportados a Liberia, por lo que se siente "traficado" y temeroso por su vida, mientras su esposa en Florida, ciudadana estadounidense, lamenta que el país "haya dado la espalda a los latinos". (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe - La violencia no da tregua en Haití, donde más de 50 personas permanecen secuestradas bajo amenaza de ejecución por miembros de bandas armadas, tras una matanza que dejó 47 muertos, mientras el país acumula más de 3.000 asesinatos en el primer semestre y se prepara para celebrar elecciones en diciembre. (Texto)

ASIA ROBOTS | Pekín/Tokio/Seúl.- Asia ha convertido la robótica en una nueva carrera tecnológica e industrial: China, Japón, Corea del Sur y Taiwán compiten por llevar las máquinas de los laboratorios y las exhibiciones a fábricas, comercios y hogares, (Texto) (Vídeo)

EEUU TATE | Miami - Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir si concede la libertad bajo fianza a los hermanos Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

REDES SOCIALES | Nueva York/Madrid - Los casi 17.000 millones de dólares que tendrá que pagaR Meta para resolver las demandas en su contra por la la adicción que provocan sus aplicaciones vuelven a poner el foco en las redes sociales y reabren el debate sobre su prohibición para los menores de edad, un camino ya iniciado por un buen número de países.

DINAMARCA GROENLANDIA | Copenhague - El Parlamento danés aprobó este jueves indemnizar a las miles de mujeres de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, a las que se les implantaron espirales anticonceptivas sin autorización durante décadas.

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NORUEGA MONARQUÁ | Copenhague - El rey Harald V de Noruega, ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra "muy grave", informó este jueves la Casa Real de ese país nórdico.

BANCOS CENTRALES | Jackson Hole (EE.UU.).- El simposio anual de política económica de la Reserva Federal en Jackson Hole comienza este jueves, el primero con Kevin Warsh como presidente de la Fed, en un contexto marcado por el aumento de la deuda estadounidense y su costo financiero, las tensiones en el mercado de bonos y la incertidumbre por la guerra contra Irán. (Texto)

ESPECIALES:

Con motivo de los seis meses del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la agencia EFE ha enviado la tercera y última parte de una serie especial bajo la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

América

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, concede una entrevista al Jornal Nacional, el telediario más influyente del país, a poco más de un mes de los comicios. (Texto)

Jackson Hole.- BANCOS CENTRALES.- Arranca el simposio anual de política económica anual de la Reserva Ferderal en Jackson Hole, el primero de Kevin Warsh como presidente de la Fed y que este año llega en un momento marcado por el crecimiento del volumen e intereses de la deuda estadounidense y la incertidumbre en torno a la guerra contra Irán. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ BALLET.- Panamá conmemora 55 años del Ballet Nacional con el estreno este jueves de Romeo y Julieta, una de las obras más emblemáticas del repertorio del ballet clásico, que llega por primera vez al país centroamericano en una versión completa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- Los politólogos uruguayos Ignacio Zuasnabar, Fernanda Boidi y Adolfo Garcé analizan el presente del Gobierno uruguayo en un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio e Industria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a Actividad, Empleo y Desempleo correspondiente a julio de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Su esposa, tres de sus cinco hijos y hasta su exmujer. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso e inhabilitado por golpismo, no podrá disputar las elecciones de octubre, pero varios de sus familiares están dispuestos a prolongar su legado en la Cámara de Diputados, el Senado y, de nuevo, en la Presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 14 billones de pesos (unos 9.150 millones de dolares) (Texto)

La Guaira.- VENEZUELA TERREMOTO.- Han pasado dos meses desde los terremotos que ya dejan más de 6.500 muertos en Venezuela y unas 700 mascotas todavía aguardan para ser adoptadas en un refugio en el costero estado de La Guaira mientras enfrentan secuelas físicas y episodios de ansiedad que desbordan la capacidad de los espacios de acogida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de tres profesionales de la salud que integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe sobre el fallecimiento del exfutbolista argentino. (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- La violencia no da tregua en Haití, donde más de 50 personas permanecen secuestradas bajo amenaza de ejecución por miembros de bandas armadas, tras una matanza que dejó 47 muertos, mientras el país acumula más de 3.000 asesinatos en el primer semestre y se prepara pata celebrar elecciones en diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales se reúnen en el centro del país para definir medidas de presión contra el incremento del precio del diésel para grandes consumidores y en defensa de su líder antes las órdenes de captura que pesan contra el exgobernante, pese a que sigue vigente el estado de excepción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en julio.

13:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- "Me sentí traficado", dice uno de los primeros cubanos que EEUU intentó deportar a Liberia (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Miami.- EEUU TATE.- Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir si concede la libertad bajo fianza a los hermanos Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- SIRIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación en Siria

15:00h.- Quito.- ECUADOR INFANCIA.- Aldeas Infantiles SOS Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar presentan el "Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026)" , un estudio que reúne evidencia sobre las condiciones que están poniendo en riesgo el derecho a crecer en una familia segura y protectora. Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. (Av. Toledo N22-80 y pasaje Bussmann), Quito.

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de julio tras el superávit comercial de 9.857 millones de dólares en la primera mitad del año (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de julio. (Texto)

16:20h.- Lima.- PERÚ EMPRESARIOS.- La organización IPAE Acción Empresarial presenta en una rueda de prensa la sexagésima cuarta edición del CADE Ejecutivos, el mayor foro empresarial de Perú, que se celebra de manera anual. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- El Museo del Estanquillo presenta la exposición ‘Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Homenaje a Carlos Monsiváis” a 16 años de la partida del escritor (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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