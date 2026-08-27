Detenido por increpar a los huéspedes de un hotel de Magaluf y morder a un guardia civil

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente increpar a los huéspedes de un hotel de Magaluf (Calvià) y posteriormente morder a un agente.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas de este miércoles, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por la presencia de un hombre que estaba alterando el orden en un hotel.

Una vez en el lugar, el director del establecimiento explicó a los agentes que el sospechoso había increpado a varios huéspedes y había protagonizado un altercado con uno de los trabajadores.

El hombre, quien había sido expulsado del recinto, seguía por las inmediaciones de la entrada. Ante su actitud alterada, los agentes trataron de tranquilizarlo.

Aunque en un primer momento depuso su actitud y abandonó el lugar acompañado de su pareja, pasadas unas horas regresó al hotel y siguió increpando a empleados y huéspedes.

Pese a las reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud, el sospechoso se abalanzó contra uno de los agentes con intención de agredirle. Uno de ellos tuvo que ser atendido por en un centro de salud después de haber recibido un mordisco y un golpe.

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El hombre fue detenido como supuesto autor de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial.