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Corea del Sur afirma que las capacidades nucleares norcoreanas se multiplicó por 100.000 en los últimos 30 años

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El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, ha advertido este jueves de las capacidades nucleares de Corea del Norte se han multiplicado por 100.000 durante los últimos 30 años, por lo que ha indicado que seguir persiguiendo la desnuclearización completa del país "ya no es sostenible".

Chung ha indicado que Pyonayang ha continuado reforzando y desarrollando sus capacidades nucleares para alcanzar un estatus "irreversible" a medida que descartaba las conversaciones al respecto con terceros. "La dura verdad es que la idea de impulsar la desnuclearización completa, tal y como se hacía en el pasado, ha dejado de ser sostenible", ha advertido durante un foro, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

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Así, ha especificado que estas capacidades se han multiplicado por 100.000 durante las últimas tres décadas desde 1992, cuando el país informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que contaba con 90 gramos de plutonio. Recientemente, el Gobierno estadounidense ha situado en 57 las armas nucleares con las que contaría Corea del Norte --se estima que para un bomba son necesarios entre 4 y 8 kilogramos de plutonio--.

En este sentido, ha recalcado que estas operaciones siguen llevándose a cabo "incluso en este mismo momento" y ha afirmado que el acercamiento por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, supone una "gran transformación" que puede "abrir una ventana de oportunidades".

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Además, ha destacado los esfuerzos del Gobierno a la hora de "desempeñar un papel activo para lograr la paz y favorecer el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte". Chung ha recalcado, además, que Seúl debería hacer "todo lo posible" por mantener estas conversaciones y hacerlas extensibles, con el fin de incluir también a China y establecer "un régimen de paz en la península de Corea partiendo del inestable sistema de armisticio".

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