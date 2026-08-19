Un helicóptero con siete turistas a bordo se estrella en Kenia

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La Autoridad Civil de Kenia ha informado este miércoles de que un helicóptero con siete turistas a bordo se ha estrellado en las inmediaciones del monte Ololokwe, cerca de la conocida Reserva Nacional de Samburu, en el centro del país africano.

"La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) confirma que un helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, ha sufrido un accidente aéreo en la montaña Lolokwe, en el condado de Samburu, el miércoles 19 de agosto de 2026", ha precisado en un comunicado.

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El aparato volaba desde Loisaba hasta Ewasonyiro cuando se estrelló sobre las 9.13 horas (hora local) en los alrededores de Lolokwe. Las autoridades del país africano ya han abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

"La Autoridad de Aviación Civil se está coordinando con los organismos y partes interesadas pertinentes en respuesta al accidente", ha indicado, trasladando "sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas tras este trágico incidente".

Un informe preliminar de la Policía apunta a que en el helicóptero había seis turistas en el momento de los hechos, además del piloto, si bien por el momento se desconoce su nacionalidad. Las autoridades han desplegado equipos de rescate en la zona afectada, según han recogido medios locales.

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