Kiko Rivera reaparece con sus hijas pero sin rastro de su hijo con Jessica Bueno: ¿sigue en Canarias con Isabel Pantoja?

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La polémica en torno a las vacaciones de Kiko Rivera y su hijo mayor, Francisco, continúa dando que hablar. El revuelo comenzó después de que Jessica Bueno descubriera en pleno directo que el adolescente, fruto de su relación con el DJ, se encontraba en Canarias junto a su abuela, Isabel Pantoja, pero sin la compañía de su padre. Una situación que sorprendió especialmente a la modelo, ya que había aceptado modificar el calendario de vacaciones para que el menor pudiera pasar más tiempo con su familia paterna.

Aunque la sevillana dejó claro que está tranquila porque su hijo se encuentra bien y feliz junto a su abuela y su tío, reconoció su sorpresa al comprobar que el cantante no estaba con él en las islas. Además, aseguró que no había hablado con su expareja, alegando que actualmente no mantienen comunicación y que, si hubiese considerado que era algo importante, se habría puesto en contacto con él.

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La situación provocó un nuevo cruce de declaraciones en torno a la expareja y situó también a Isabel Pantoja en el centro de la polémica, al encontrarse el adolescente pasando parte de sus vacaciones con ella en Canarias. Mientras tanto, Kiko ha reaparecido en Sevilla junto a su pareja, Lola García, evitando entrar en profundidad en el asunto.

Ahora, el hijo de la tonadillera reaparece acompañado por sus hijas, Irene y Carlota, fruto de su relación con Irene Rosales y con las que ya se encuentra para disfrutar del resto de sus vacaciones. A su llegada, sin embargo, evita pronunciarse sobre una de las cuestiones que más interés ha generado estos días: si su hijo mayor continúa en Canarias junto a su abuela.

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