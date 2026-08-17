Salen a la luz más detalles de la repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere

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"Con profunda tristeza, comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla". Este es el comunicado con el que el representante de Hayden Panettiere anunciaba este domingo 16 de agosto la repentina muerte de la popular actriz a los 36 años.

Y aunque en un primer momento diferentes medios de comunicación estadounidenses como 'TMZ' apuntaron que la Policía habria abierto una investigación para esclarecer las causas del inesperado fallecimiento de la recordada protagonista de series como 'Héroes' o 'Nashville', 'Daily Mail' ha hablado con los encargados del caso, que han aclarado que "la investigación preliminar no ha revelado indicios de un acto delitictivo o ninguna circusntancia sospechosa".

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Según el citado medio, habría sido un "conocido" de la actriz el que habría llamado al 911 en la tarde de este domingo alertando de que Hayden no respondería a los estímulos. Además, ha salido a la luz que la intérprete y su pareja, Brian Hickerson, con el que mantenía una relación repleta de altibajos desde hacía un tiempo, habrían viajado de Los Ángeles a Carolina del Sur apenas un día antes de su fallecimiento, por lo que las especulaciones sobre la causa de su inesperada muerte no dejan de aumentar.