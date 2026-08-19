El 67 % de Cuba permanecerá a la vez sin corriente este miércoles en el horario pico

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La Habana, 19 ago (EFE).- Los prolongados apagones de este miércoles en Cuba afectarán de forma simultánea a hasta el 67 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el horario pico, el momento de mayor demanda, la tarde-noche, según un análisis elaborado por EFE con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a Washington de estar "asfixiando" a la isla.

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La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", según el propio Gobierno de la isla. El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con suministro.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.105 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, la afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) alcanzará los 2.225 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, fuente responsable del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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De esta forma, en esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

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Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y sólo produce unos 40.000 en sus pozos. El resto debería importarlo.

La situación energética ha agravado la crisis económica de la isla de los últimos seis años y para este 2026 las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a una contracción más profunda, con una bajada del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), al cual habría que sumar la caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025. EFE

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