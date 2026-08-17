Muere Hayden Panettiere, actriz de Heroes y Scream, a los 36 años

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Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en series como Heroes o Nashville y su participación en la saga de terror Scream, falleció este domingo. La causa de la muerte de la interprete, de 36 años, aún no se ha revelado

Fue el representante de la actriz quien confirmó su fallecimiento a ABC News. "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró su representante.

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Panettiere llevaba en la pantalla desde 1994, cuando con tan solo 5 años debutaba en telenovelas Sólo se vive una vez -donde apareció en 27 episodios- y, más tarde, en Guiding Light, donde intervino en 45 capítlos. Pero sin duda alguna su gran salto a la fama fue en 2006, se unió al reparto de Heroes, la serie de superhéroes de la NBC, en la que interpretó a Claire Bennett, una animadora con factor de curación acelerado, en 73 episodios.

Más tarde, la interprete obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación de Juliette Barnes en Nashville, drama en el el que protagonizó 128 episodios entre 2012 y 2018.

En el ámbito cinematográfico, es más conocida por su papel de Kirby en Scream 4 (2011). Se convirtió en una de las favoritas del público, hasta tal punto que se le pidió que volviera para Scream V* (2023). También coprotagonizó junto a Michelle Trachtenberg Soñando, soñando... triunfé patinando (2005) y apareció en A por todas de nuevo, una vez más (2006).

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