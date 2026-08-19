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Al menos nueve muertos y 15 heridos en un ataque de Israel contra una comisaría de la ciudad de Gaza

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Al menos nueve personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fueras israelíes contra una comisaría de la ciudad de Gaza que, según las propias autoridades de Israel, tenía como objetivo posiciones de "grupos armados terroristas" en el enclave palestino.

El Ministerio del Interior, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha acusado a Israel de tratar de "sembrar el caos en la Franja" al cometer ataques contra "objetivos policiales" en la zona, si bien las fuerzas israelíes aseguran que el ataque ha "alcanzado objetivos terroristas".

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Fuentes cercanas al asunto han confirmado que se han trasladado los restos de nueve personas sin vida a una hospital de la zona y han detallado que los heridos se encuentran en estado crítico, según informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA.

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