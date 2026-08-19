TikTok explora permitir pagos entre usuarios a través de los mensajes directos

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La red social TikTok está contemplando la posibilidad de que los usuarios envíen dinero a través de los mensajes directos a ejemplo de servicios como Bizum y Venmo, ampliando con ello sus actividad financiera.

La compañía tecnológica tiene desplegado el sistema de pagos TikTok Pay en Vietnam, Malasia y Tailandia, donde se usa principalmente para hacer compras en TikTok Shop. Este sistema estaría en la base de una nueva función financiera, que por el momento está en desarrollo.

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En concreto, pretende permitir que los usuarios se envíen dinero utilizando para ellos los mensajes directos, de manera similar a como funcionan servicios de pago inmediato como Bizum.

ESta función se ha encontrado en código oculto de la versión actual de la 'app' de TikTok para iPhone en Estados Unidos, como informan desde Bloomberg. Según un portavoz de la red social, la función no se está probando de momento en ningún mercado, lo que indica que se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

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El sistema de pagos directos que usaría TikTok se basaría en la inclusión de mensajes en los pagos que se realicen entre usuarios (así se hace en Venmo), notificaciones sobre el estado de la transacción y la opción de 'tocar para aceptar' antes de que caduque el envío de dinero.

Que TikTok esté explorando la posibilidad de integrar los pagos a través de los mensajes directos se debe principalmente a un motivo: que los usuarios se queden en la 'app' en vez de usar otros métodos de pago como Venmo o Cash App. Asimismo, influye que TikTok sea la 'app' líder en compras integradas a nivel mundial, con más de 2.900 millones de dólares gastados en lo que va de año.

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Tanto es así que, tras el levantamiento de las restricciones aplicadas por la Administración Trump y la transferencia de parte de sus operaciones en Estados Unidos a inversores estadounidenses, varios de los responsables del giro de la red social hacia los pagos son exejecutivos de JPMorgan Chase & Co., que anteriormente se asoció con la compañía china para ayudarla a desarrollar la infraestructura de pagos.

Es más, TikTok seguiría los pasos de WhatsApp, que ya permite los pagos en algunas regiones como Brasil, o de X, que lleva años queriendo convertirse en una 'superapp' y que ya ha permitido a varios creadores probar 'X Money' para hacer pagos y gestionar su dinero.

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