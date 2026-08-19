Trump dice que pidió retirarse de las primarias al congresista de Florida que perdió ayer

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Miami (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El presidentes estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que pidió al congresista de Florida, Cory Mills, acusado de violencia sexual e irregularidades financieras, que se retirase de las primarias que acabó perdiendo anoche frente al también candidato republicano Ryan Elijah.

"Le dije al congresista Cory Mills de Florida, amigo mío, que se retirara de la contienda, pero no quiso escuchar. Pensó que podía ganar, así que ¿quién puede culparlo? ¡Ahora tenemos un gran candidato, Ryan Elijah, compitiendo en su lugar!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

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El presidente destacó que Elijah, un periodista de televisión, defiende "todo lo que representa" el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) y tiene su respaldo total y absoluto.

Antes de las primarias que Florida celebró anoche, Trump había apoyado públicamente a Mills, quien perdió su contienda interna en el distrito 7 de Florida.

El veterano de guerra intentó revalidar su asiento en medio de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de "violencia de pareja y/o mala conducta sexual" y violaciones a regulaciones de financiamiento de campañas, lo que él ha negado.

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Estas investigaciones desataron los reclamos de algunos compañeros de su partido antes de los comicios.

Las principales acusaciones contra Mills son de una mujer que denunció que la amenazaba con difundir imágenes íntimas sin su consentimiento tras romper una relación, además de otras conductas vinculadas a violencia de pareja.

El escaño de este distrito se definirá el 3 de noviembre entre el republicano Elijah y el demócrata Bale Dalton, un capitán condecorado de la Marina y exjefe de gabinete de la NASA. EFE