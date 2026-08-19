Google lanza flujo vanzado en Android, el sistema que permite instalar 'apps' de desarrolladores no verificados

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Google ha lanzado el llamado flujo avanzado, que permite a los usuarios experimentados la instalación de aplicaciones de desarrolladores no verificados en dispositivos Android certificados.

El responsable de Relaciones con la Comunidad de Android, Mishaal Rahman, ha anunciado el despliegue de la función que trata de dar salida a ciertos desarrolladores y usuarios avanzados que necesitan instalar aplicaciones no verificadas.

La exigencia de que todas las 'apps' estén registradas por desarrolladores verificados se debe a que la aplicación se ha de vincular con una entidad real para así dificultar que actores maliciosos redistribuyan 'apps' dañinas. Esta medida se aplica a las que se distribuyen en la App Store, pero también fuera de ella.

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"Desde que la verificación se lanzó en marzo, millones de apps se han registrado ya, cubriendo cerca de todas las instalaciones de Google Play y la gran mayoría de las que se realizan fuera de Google Play", afirma Rahman, que también reconoce que algunos desarrolladores prefieren seguir sin la verificación.

Tras la apertura del proceso, Android exigirá que todos los desarrolladores estén verificados a partir del 30 de septiembre en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Esta medida se expandirá a nivel mundial en 2027.

No obstante, la verificación contempla excepciones para los desarrolladores experimentados y los estudiantes y aficionados que quieran descargar aplicaciones sin verificar, asumiendo los riesgos que conlleva.

Para ello, se ha desarrollado el flujo avanzado. Como explica Rahman, no es necesario para las 'apps' registradas, las tiendas alternativas con apps verificadas, las cuentas de distribución limitada o las instalaciones mediante ADB. Por el contrario, solo se dirige a la instalación de apps no registradas.

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El flujo avanzado está disponible en opciones de desarrollador, donde se activa en un proceso de una sola vez que tarda 24 horas en completarse e incluye medidas de seguridad para garantizar que el desarrollador no desactiva las medidas de seguridad bajo coacción.

Una vez activada la opción, se reinicia el teléfono y solo queda esperar el periodo obligatorio de 24 horas. Pasado este tiempo, se vuelve al menú para activar la opción durante siete días o de forma indefinida.

En el mismo hilo de Reddit, una parte de los comentarios de la comunidad ha respondido de forma negativa, aludiendo a la pérdida de libertad que supone el flujo avanzado al defender que el comprador del móvil debería tener control total de su dispositivo como si fuera su ordenador personal, y por la frustración que supone que el periodo de espera sea de 24 horas.

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Aun así, hay otros que mantienen que, al menos, no es un bloqueo total como sí sucede en iOS, aunque otros señalan que mejorar el instalador de paquetes (con permisos detallados antes de instalar) habría sido la mejor medida.