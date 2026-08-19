Anuncian inversión de 978 millones de dólares en polo industrial en el centro de México

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Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El Gobierno del central estado mexicano de Hidalgo anunció este miércoles inversiones por más de 16.600 millones de pesos (unos 978 millones de dólares) destinadas al desarrollo del Polo de Bienestar Reserva Zapotlán y a la reactivación de una planta cementera de la cooperativa Cruz Azul.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó durante la conferencia presidencial que la empresa Dewa Capital desarrollará el polo de Zapotlán, con una inversión superior a 10.100 millones de pesos (unos 595 millones de dólares).

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán abarca unas 910 hectáreas en Zapotlán de Juárez, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y tiene conexión con la carretera México-Pachuca y al Arco Norte.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, detalló que el proyecto se desarrollará en cinco fases y que la primera comenzará entre mediados y finales de septiembre.

“La primera fase van a ser 1.277 millones de pesos (75,26 millones de dólares) para lo que es la urbanización y las obras de cabecera junto con más de 2.000 millones de pesos (118 millones de dólares) que se van a hacer también en esta primera fase para la construcción de las dos primeras naves que estarán albergando próximamente empresas”, explicó.

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Esta etapa generará unos 5.100 empleos directos e indirectos, mientras que Dewa Capital prevé que al menos el 35 % de las contrataciones sean locales.

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de Dewa Capital, señaló que en las 910 hectáreas se levantará “una plataforma industrial logística en cinco fases diseñada para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos”.

“El proyecto contempla una inversión superior a los 10.000 millones y combinará infraestructura industrial con energía limpia, servicios y equipamiento complementario”, agregó.

El segundo anuncio corresponde a la cooperativa Cruz Azul, que invertirá 6.500 millones de pesos (unos 383 millones de dólares) en el municipio de Tula.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, detalló que las inversiones permitirán alcanzar una producción de cemento de 3 millones de toneladas anuales y señaló que la nueva línea de producción, que supone unos 3.700 millones de pesos (218 millones de dólares), registra un avance del 85 %.

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Además, indicó que la empresa destinará más de 1.000 millones de pesos (casi 59 millones de dólares) al hospital de la cooperativa, donde se contemplan “quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de pues de terapia intensiva, bancos de sangre”.

Menchaca destacó que Hidalgo acumula 130 proyectos por 147.000 millones de pesos durante su administración, con una previsión de generar 191.000 empleos, y sostuvo que estas inversiones han colocado al estado “en el escenario nacional en la atracción de capitales”. EFE

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(foto)