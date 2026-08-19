Príncipes herederos de Japón llegan a Paraguay para celebrar 90 años de migración nipona

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Luque (Paraguay), 19 ago (EFE).- Los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, llegaron este miércoles a Paraguay en una visita con motivo de los 90 años de la migración japonesa a este país sudamericano, donde permanecerán hasta el próximo lunes y cumplirán una agenda que incluye, entre otros, un encuentro con el presidente, Santiago Peña.

Los príncipes de Akishino aterrizaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro) y que sirve a la capital, Asunción, donde fueron recibidos por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, según imágenes transmitidas por el canal estatal Paraguay TV.

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Se trata de la primera visita de la princesa Kiko a esta nación, a la que hace 20 años viajó el príncipe Fumihito, cuando se cumplían entonces 70 años de la inmigración japonesa.

Tras su llegada, la pareja real tiene previsto en esta jornada sendos encuentros con empresarios japoneses y con integrantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), según la agenda oficial.

Además, depositarán una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes, donde reposan los restos de los próceres locales.

Peña recibirá el jueves a sus altezas en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo.

Un día después, junto al gobernante, los príncipes encabezarán un acto para celebrar los 90 años de la inmigración japonesa a suelo paraguayo, donde residen alrededor de 10.000 'nikkei' (descendientes de japoneses) de primera, segunda, tercera y cuarta generación.

Como parte de su agenda oficial, Fumihito, actual heredero en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo, y su esposa se trasladarán el sábado hasta la comunidad de La Colmena, en el departamento de Paraguarí (centro) y ubicada a más de 100 kilómetros al suroeste de la capital paraguaya.

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La Colmena se convirtió en el primer enclave de la comunidad japonesa en Paraguay, a donde llegó en 1936 un primer grupo de inmigrantes amparado por un decreto que levantaba una prohibición establecida en la Ley de Inmigración de 1903, que impedía entonces el ingreso de personas de la "raza amarilla", según recuerdan distintos documentos.

En ese lugar residen poco más de 5.000 habitantes, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), y es reconocido por su producción agrícola, así como por el desarrollo de la apicultura y el turismo.

La pareja real se reunirá con los habitantes de la Colmena y colocará, en la plaza Kunito Miyasaka, una ofrenda floral en memoria de los difuntos, entre otras actividades.

El domingo viajarán al distrito (municipio) de Yguazú, en el departamento de Alto Paraná (este), que fue fundado como Colonia Yguazú en agosto de 1961 en virtud de un acuerdo entre ambos países, administrado originalmente por la JICA, que facilitó la llegada de familias niponas.

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Ese asentamiento agrícola dio paso con los años a la localidad de Yguazú, donde conviven paraguayos, japoneses, brasileños y europeos.

El programa oficial incluye recorridos de los príncipes por colegios en Asunción y su vecina Fernando de la Mora, auspiciados por la cooperación japonesa, que impulsa distintos proyectos en el país.

En mayo de 2025, el entonces primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el presidente de Paraguay -entonces de visita al país asiático-, acordaron elevar la relación bilateral al nivel de "socios estratégicos", así como medidas para promover las inversiones y facilitar los movimientos de personas entre ambos países. EFE

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(Foto)(Vídeo)