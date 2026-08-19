El astronauta de la NASA Anil Menon y la de la ESA Sophie Adenot realizan una caminata espacial de 6 horas y 23 minutos

19/08/2026 De arriba abajo, los astronautas Anil Menon de la NASA y Sophie Adenot de la ESA (Agencia Espacial Europea) trabajan en una antena de comunicación espacio-tierra en el exterior de la Estación Espacial Internacional. SOCIEDAD NASA+

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El astronauta de la NASA Anil Menon y la de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) Sophie Adenot han realizado este martes una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) que ha durado seis horas y 23 minutos, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

Se trata de la segunda caminata espacial de Menon y la primera de Adenot. Esta última es la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial.

Durante la misma, han completado la extracción de una antena de comunicación espacio-tierra averiada y han realizado un anclaje prolongado de la unidad a la estructura de soporte de la estación espacial. Además, también realizaron tareas de limpieza casi al final de la caminata espacial, así como una inspección y el reemplazo de un dispositivo portátil de sujeción de los pies cerca de la esclusa de aire Quest.

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De acuerdo con la NASA, los cosmonautas necesitaron más tiempo del previsto para desconectar los cables eléctricos y aflojar los pernos de la antena averiada, lo que retrasó la instalación de una de reemplazo. "Se espera que la instalación se complete durante una futura caminata espacial", ha aclarado.

Más allá de eso, la agencia espacial estadounidense ha informado de que la ISS sigue operando con una antena de comunicación espacio-tierra totalmente funcional, que proporciona comunicaciones de alta velocidad con los satélites de seguimiento de datos y retransmisión de la NASA y los centros de control de todo el mundo, incluyendo el Centro de Control de Misiones de la agencia en Houston.

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En tierra, los planificadores de la misión discutirán el plan de trabajo a seguir durante la próxima caminata espacial, prevista actualmente para el martes 25 de agosto.