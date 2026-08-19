Perú anuncia hoja de ruta para recibir apoyo de Estados Unidos ante el fenómeno de El Niño

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Lima, 19 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, anunció este miércoles que se va a elaborar una hoja de ruta para recibir el apoyo de Estados Unidos que ayudará a enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño en el país andino.

"El resultado concreto es que vamos a hacer una hoja de ruta para que toda la ayuda llegue en el momento preciso y no pedirla cuando ya haya ocurrido el desastre", señaló Espá en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro.

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El ministro indicó que la intención es "desde ahora elaborar esta hoja de ruta", para que en las próximas semanas pueda llegar "esta ayuda en equipamiento y apoyo, para la preparación, mitigación y respuesta ante el fenómeno de El Niño".

Espá resaltó, en ese sentido, una reunión que sostuvo en Estados Unidos con representantes del Comando Sur, los departamentos de Estado y Guerra, y miembros de agencias estatales para analizar el impacto que puede tener fenómeno climático.

"Nos reunimos con todas las agencias, y los representantes de Perú hicieron una presentación. Lo que podemos decir es que tenemos una confluencia en el diagnóstico y las necesidades, sabemos cuáles son los efectos de El Niño y sus consecuencias", acotó el canciller.

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Por su parte, Navarro destacó la reunión con el Comando Sur y agradeció a las autoridades del Gobierno de Donald Trump por haber permitido la presencia de las agencias de ayuda de Estados Unidos en el encuentro.

El embajador anunció, además, que su país enviará en febrero próximo a Perú al USNS Comfort, "que es un buque militar y hospital flotante" que tiene su base en Virginia y arribará al norte del país cuando "sea el pico de la presencia" de El Niño.

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"Estamos siendo muy proactivos para enfrentar este problema", acotó el diplomático.

La Cancillería de Perú había informado el pasado lunes de la cita con las autoridades estadounidenses.

Durante la cita, Espá aseguró que el Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, valorará "enormemente la cooperación de los Estados Unidos" para ayudar a mejorar la "capacidad de respuesta eficaz" ante El Niño.

"Cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta de un país, la solidaridad internacional puede marcar una verdadera diferencia", agregó.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

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Por otra parte, se espera que el Fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en Perú. EFE

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