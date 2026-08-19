El Barça gana el Gamper con Rodri y Cancelo en la grada

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El FC Barcelona conquistó este miércoles la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper al imponerse (2-1) al Al Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou, presentación del nuevo equipo de Hansi Flick con falta de pegada pero con ilusión renovada en fichajes.

El cuadro blaugrana puso fin a su pretemporada, debutará el domingo en LaLiga EA Sports contra el Elche en casa, con la tradicional fiesta para, sobre todo, dar la bienvenida a las nuevas caras. Antes del inicio del último ensayo, la plantila saltó al césped, de uno en uno hasta terminar con Rodrigo Hernández.

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El Balón de Oro del reciente Mundial se llevó la mayor ovación, eufórico el Camp Nou, incluido el presidente culé, Joan Laporta, con el fichaje estrella. No pudo saltar, a la espera de que se haga oficial, Joan Cancelo, aunque vio el partido en la grada junto al centrocampista español. Sobre el césped sí pudieron disfrutar, en la segunda parte, Antony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.

De inicio, Lamine Yamal y Raphinha encabezaron a un Barça que se fue conectando para encerrar al equipo de El Cairo cerca de su portería. Las ocasiones se empezaron a suceder, bien Xavi Espart en el centro del campo liderando la amplia representación de la Masía en la pretemporada del primer equipo, con Fermín en sus diagonales y Lamine tratando de acercarse a la meta rival.

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El portero visitante también ayudó regalando balones, pero al Barça le faltó pegada hasta que, a la media hora, Hamza Abdelkarim hizo el 1-0. El ex del Al Ahly pidió perdón a sus paisanos, pero se reivindicó con su cuarto tanto del verano como '9'. Los de Flick perdonaron más goles y, antes del descanso, un penalti provocado por Raphinha lo convirtió el brasileño en el 2-0.

Pese a la entrada de Dani Olmo y Antony Gordon, el Barça bajó su producción en el segundo tiempo. Además, el cuadro egipcio recortó distancias en una contra de manual finalizada por Zizo (2-1). La conexión catalana no fue la misma, aunque después Adeyemi añadió más profundidad. El ex del Borussia Dortmund demostró esa gran punta de velocidad y también mucha calidad en los desmarques, pero sin puntería, aunque mandó un disparo al larguero.

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La entrada de Pedri animó más a la grada que al equipo sobre el césped, y fue otro recién llegado como Bisiwu quien dejó también una buena puesta de largo en el Gamper. Gordon, de penalti que él mismo provocó, no aprovechó para marcar el tercero. El trofeo blaugrana, que volvió al Camp Nou cuatro años después, echó de menos algún gol más, pero enseñó el fondo de armario de Flick.

El técnico alemán se dirigió al público del estadio culé antes del encuentro, para agradecer en primer lugar el cariño que recibió cuando falleció su padre el pasado mes de mayo. Además, Flick pidió el apoyo de todos y confió en un "equipo increíble". "Gracias a Deco, al presidente, tenemos un equipo increíble. Estamos listos para trabajar duro cada día y para luchar por cada título", dijo.

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"Os necesitamos a todos, el apoyo de todos, la energía y la pasión", añadió. Por su parte, un Raphinha ejerciendo de capitán deseó en primer lugar una pronta recuperación a Roony, felicitó a los campeones del mundo y dio la bienvenida a los nuevos, confiando también en que los aficionados apoyen al equipo toda la temporada.