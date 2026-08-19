Trump mantiene el control en las primarias de Wyoming, pese a que su candidato a gobernador perdió

Guardar

Washington, 19 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el control en las primarias republicanas para el Congreso en el estado de Wyoming que se celebraron este martes, pese a que su apuesta para optar a gobernador no llegó a imponerse.

Mientras en la elección para el Senado la candidata respaldada por el mandatario, Harriet Hageman, se impuso a otros cinco aspirantes, y en la de la Cámara de Representantes, también lo hizo Chuck Gray, alineado con Trump; por lo que la gobernación del Estado representó un contratiempo en las apuestas del jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Durante la campaña a las primarias, Trump apoyó a la candidata Megan Degenfelder, quien no superó al senador Eric Barlow, quien finalmente se enfrentará al demócrata Kenneth Casner para convertirse en gobernador de Wyoming.

Barlow es un político muy arraigado a Wyoming, con más de catorce años de experiencia y, por lo tanto, muy conocido por los votantes que apostaron por priorizar la política local frente a los grandes debates nacionales.

Pese a que Trump comentó en su red Truth Social sus triunfos en las primarias del martes -"a lot of great wins tonigth!!!" (muchas victorias importantes esta noche), escribió -, no hizo ninguna mención a la gobernación de Wyoming y a la derrota de su candidata.

PUBLICIDAD

Wyoming es el estado considerado más republicano del país, ya que en todas las elecciones desde 1968 ha votado por el candidato de ese partido a la presidencia.

En 2024, Trump obtuvo casi un 72 % de los votos, frente a un 26% que logró Kamala Harris.

Por primera vez en 32 años, Wyoming celebró este martes primarias a gobernador, al Senado y a la Cámara de Representantes al mismo tiempo.

Miami (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que le pidió a Cory Mills, congresista de Florida acusado de violencia sexual e irregularidades financieras, que se retirara de las primarias que acabó perdiendo anoche frente al también candidato republicano Ryan Elijah.

PUBLICIDAD

"Le dije al congresista Cory Mills de Florida, amigo mío, que se retirara de la contienda, pero no quiso escuchar. Pensó que podía ganar, así que ¿quién puede culparlo? ¡Ahora tenemos un gran candidato, Ryan Elijah, compitiendo en su lugar!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente destacó que Elijah, un periodista de televisión, defiende "todo lo que representa" el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) y tiene su respaldo total y absoluto.

Antes de las primarias que Florida cerró anoche, Trump había apoyado públicamente a Mills, quien perdió su contienda interna en el distrito 7 de Florida.

El veterano de guerra intentó revalidar su asiento en medio de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de presunta "violencia de pareja y/o mala conducta sexual" y violaciones a regulaciones de financiamiento de campañas, lo que él ha negado.

PUBLICIDAD

Estas investigaciones desataron los reclamos de algunos compañeros de su partido antes de los comicios.

Las principales acusaciones contra Mills son de una mujer que denunció que la amenazaba con difundir imágenes íntimas sin su consentimiento, tras romper una relación, además de otras conductas vinculadas a violencia de pareja.

El escaño de este distrito se definirá el 3 de noviembre entre el republicano Elijah y el demócrata Bale Dalton, un capitán condecorado de la Marina y exjefe de gabinete de la NASA.