Pakistán convoca a la encargada de negocios de EEUU por las palabras del embajador en India sobre Cachemira

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El Ministerio de Exteriores de Pakistán ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Natalie Baker, en protesta por las declaraciones del embajador estadounidense en India sobre la disputada región de Cachemira durante una reciente visita a la zona.

La cartera paquistaní ha presentado así ante Baker una "enérgica protesta" por unas palabras del diplomático Sergio Gor, en su primera visita a la región Jammu y Cachemira como embajador de Estados Unidos en India.

"Pakistán rechazó categóricamente la calificación de Jammu y Cachemira como 'parte de la India'", reza un comunicado de Islamabad, al considerar estas declaraciones "objetivamente incorrectas" e "irresponsables".

"Se subrayó que Jammu y Cachemira es un territorio en disputa reconocido internacionalmente, a la espera de una resolución definitiva de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las aspiraciones del pueblo cachemir", ha agregado el Ministerio, al tiempo que ha recordado la postura "de larga data y bien documentada" de Washington sobre esta disputa territorial entre Islamabad y Nueva Delhi.

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Islamabad ha emplazado por todo ello a la Administración Trump a garantizar que sus declaraciones públicas sean "coherentes con la condición de territorio en disputa de Jammu y Cachemira", si bien ha agradecido la oferta de mediación por parte de Donald Trump para resolver el conflicto.

Durante su visita, Gor ha dicho que "esta es una parte importante de India". "Acabamos de tener una reunión muy productiva y tenemos algunos temas pendientes que esperamos tratar en Washington y Delhi. La reunión fue muy cordial y amena, y esperamos seguir fortaleciendo esta relación", ha declarado a la prensa tras un encuentro con el ministro principal de la región, Omar Abulá, en la ciudad de Srinagar.

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