Francia critica las declaraciones de Ben Gvir sobre matar palestinos en Gaza: "Son intolerables"

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha criticado este miércoles las declaraciones vertidas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre matar palestinos en Gaza, unos comentarios que ha descrito como "intolerables".

"Son inhumanos e intolerables. Lo que está sucediendo hoy en Cisjordania es vergonzoso y debería revolvernos a todos. Es por eso que hemos condenado las palabras de Ben Gvir, cuyos comentarios son insostenibles", ha apuntado en declaraciones al diario 'La Montagne'.

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Ben Gvir, que ha sido condenado en el pasado por realizar comentarios racistas, ha señalado que Israel debería construir "asentamientos judíos" en el enclave palestino, donde los residentes "ni siquiera son personas", según declaraciones recogidas por el diario británico 'Financial Times'.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, sitúan en más de 73.400 los palestinos muertos y en cerca de 174.300 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

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