Un civil muerto y 16 heridos tras ataque ucraniano contra parada de autobús en Zaporiyia

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Moscú, 18 ago (EFE).- Al menos un civil murió y otros 16 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra una parada de autobús en Energodar, ciudad satélite de la central nuclear de Zaporiyia, según informó este martes el gobernador de esta región ucraniana anexionada por Rusia en 2022, Yevgueni Balitski.

"Quince personas resultaron heridas y una murió a consecuencia del ataque de un dron enemigo junto a una parada del transporte público en Energodar", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Poco después, el alcalde de esta ciudad, Maxim Pújov, informó en MAX que el número de heridos ascendió a 16, tres de ellos en estado medio de gravedad.

Balitski señaló que las víctimas "esperaban el autobús en la parada, para llegar al trabajo".

"Este ataque contra ellos es un atentado terrorista que solo pueden justificar los dementes nazis de Kiev", escribió.

Ucrania ataca prácticamente a diario esta ciudad, muchos de cuyos pobladores son empleados de la vecina central nuclear, la mayor de su tipo en Europa, controlada por Rusia prácticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Debido a los constantes ataques contra esta instalación nuclear, de los cuales Kiev y Moscú se acusan mutuamente, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) envió en agosto de 2022 una misión permanente de inspectores que evalúan los daños físicos y la seguridad de la planta, para prevenir un accidente nuclear en plena zona de conflicto.EFE

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