Al menos un muerto y 15 heridos por un ataque de Ucrania en Energodar, cerca de la central nuclear de Zaporiyia

03/01/2025 Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. POLITICA Juan Moreno - Europa Press

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Al menos una persona ha muerto y otras quince han resultado heridas este martes en un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Energodar, situada cerca de la central nuclear de la provincia de Zaporiyia, que se encuentra bajo control ruso.

El alcalde prorruso de la localidad, Maxim Pujov, ha indicado en un comunicado que sobre las 6.00 horas (hora local) se ha producido una "tragedia" en la ciudad, donde "un vecino ha muerto por un ataque de un dron y 15 han requerido asistencia médica".

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La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.

Asimismo, las fuerzas rusas han logrado derribar 790 drones desplegados sobre territorio ruso a lo largo de la noche, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa del país, que estima que se trata de la segunda cifra más alta tras el récord de 822 drones neutralizados durante la noche del sábado al domingo.

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Las interceptaciones de estos vehículos aéreos no tripulados se han concentrado en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Lípetsk, Moscú, Oriol, Riazán, Rostov, Tambov, Tula, Vladimir, Volgogrado y Vorónezh, pero también han tenido lugar en Crimea, entre otras zonas.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha lamentado que unos 600 drones avanzaron hacia la capital, de los cuales 180 fueron derribados dentro de la región homónima, cuyo gobernador, Andrei Vorobiov, ha advertido de que al menos tres personas han resultado heridas --entre ellas una niña-- por estos ataques.

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Además, las autoridades rusas han lamentado daños materiales en varios municipios del país y un incendio, ya bajo control, en un almacén de la empresa de comercio electrónico rusa Wildberries --similar al Amazon estadounidense-- al este de Noguinsk, en Moscú.