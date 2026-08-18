Muere un estudiante en un tiroteo registrado en un colegio del sur de Filipinas

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Las fuerzas de seguridad de Filipinas han informado este martes de que al menos una persona ha muerto tras ser alcanzada por las balas durante un tiroteo registrado en el interior de un colegio católico del sur del país después de que un alumno del centro abriera fuego contra otros estudiantes sin provocación aparente.

La Policía ha indicado que el incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el recinto del colegio privado Ateneo de Zamboanga, en el la isla de Mindanao, y ha matizado que el autor del tiroteo también ha fallecido poco después.

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El sospechoso, un alumno de noveno grado, llegó al centro con una pistola y un rifle y abrió fuego contra los estudiantes que asistían a una de las clases. Durante el ataque, grabó sus movimientos mientras los retransmitía en vivo, según informaciones de la cadena ABS-CBN.

Sin embargo, el atacante fue hallado sin vida poco después de que comenzaran los disparos en un pasillo del edificio, mientras que el cuerpo del otro alumno fallecido fue encontrado en una planta inferior.

El alcalde de Zamboanga, Khymer Olaso, ha concretado que los disparos comenzaron sobre las 8.30 horas (hora local) y ha advertido de que otras dos personas podrían haber resultado heridas. Además, ha detallado que el presunto autor se habría quitado la vida poco después de abrir fuego.

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Las autoridades locales, que han cancelado las clases de momento, han mostrado su "más profundo pesar" por lo sucedido a medida que se investiga el incidente de forma coordinada con los dueños del centro.