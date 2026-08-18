Gloria Camila sorprende con un cambio de look radical: "Ser colombiana me ha dado unos rasgos latinos"

Gloria Camila ha vuelto a su puesto de colaboradora en 'El verano se mueve' tras unos días de vacaciones en la costa gaditana con su padre al margen de las informaciones que han cuestionado una vez más la felicidad del matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano después de que Amador Mohedano haya reconocido que atravesaron más de una crisis y haya confesado que tuvo que parar los pies al torero en alguna ocasión por sus salidas de tono con la icónica cantante.
Relajada y sin ganas de entrar en polémicas, ya que como ha asegurado ha hablado con su tío en privado y su relación vuelve a ser tan buena como siempre a pesar de que en un primer momento se enfadó con el exmarido de Rosa Benito por reavivar los rumores sobre sus padres en lugar de 'apagar el incendio', la hermana de Rocío Carrasco ha sorprendido en su reaparición con un cambio de look de lo más inesperado y favorecedor con el que ha querido reivindicar sus orígenes y de paso responder a sus 'haters': un corte de pelo bob con mini trenzas.
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"Hace poco intentaron ofenderme llamándome negra y, como soy muy obediente, estas semanas me he esforzado en estar todavía más morena", ha expresado en redes sociales al revelar su nuevo y arriesgado peinado. "Aparte de tomar el sol 24/7, el ser Colombiana me ha dado unos rasgos latinos que agradezco profundamente porque estas trenzas no le quedan así de ideales a cualquiera. Ahora ya podéis llamarme 'intento de negra', aunque viendo el resultado, lo de 'intento' empieza a sobrar", ha añadido tirando de ironía y dejando claro que no le importa en absoluto lo que opinen de ella y de su decisión de presumir de su orígenes latinos.
Un cambio que ha desatado numerosos comentarios y que ha encantado a su novio, Álvaro García, que no ha dudado en reaccionar públicamente a este peinado de trencitas escribiendo en el post de Gloria "OMG ('Oh my God') me caso", confirmando así que seis meses después de su reconciliación están más enamorados que nunca.
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