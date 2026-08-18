Martes, 18 de agosto de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 18 ago (EFE).-

Rabat.- La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) presenta su informe sobre la última crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Sede de la OMDH, calle Ouargha, Agdal.

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Salento (Colombia) - En Salento y otros pueblos turísticos de la zona cafetera del centro de Colombia, el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto causó pocos daños materiales, pero desató una gran preocupación por la pérdida de visitantes nacionales e internacionales, que son esenciales para la economía local.

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Ain al Tineh (Líbano).- Para Hasan Hashem, representante de la municipalidad de Ain al Tineh, en el este del Líbano, el último incendio forestal no fue uno más y sostiene a EFE que drones israelíes lanzaron material inflamables sobre los bosques como parte de sus acciones de guerra.

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Pekín.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, tiene previsto reunirse este martes en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita de Estado centrada en atraer inversiones chinas en energía y minería, reforzar las exportaciones ecuatorianas y avanzar en el acceso del camarón al mercado chino.

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Miami.- Florida celebra elecciones primarias clave para definir a los candidatos al Congreso y al sucesor del gobernador republicano Ron DeSantis, imposibilitado para reelegirse por haber agotado sus dos mandatos, un proceso que medirá la hegemonía conservadora en un estado clave y definirá las elecciones de medio mandato de noviembre.

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Tegucigalpa.- Un juzgado de Honduras retoma este martes la audiencia inicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), en la que el juez debe decidir si el expresidente será o no enjuiciado por presunto fraude y lavado de activos, tras el aplazamiento concedido a la defensa para analizar las pruebas de la Fiscalía.

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Zamboanga (Filipinas).- Dos personas han muerto en un tiroteo este martes en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga, según informaron las autoridades locales, que no detallaron la identidad de las víctimas.

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Caracas.- Adrián Troncoso perdió su pie en el doble terremoto del pasado 24 de junio en el país petrolero tras quedar bajo los escombros de la casa de su cuñada, a donde había ido junto a su hijo a hacer algunas reparaciones. Ambos lograron sobrevivir, pero su suegra, su cuñada y otros dos allegados fallecieron.

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Moscú.- El Museo de Bellas Artes Pushkin presenta con una mezcla de nostalgia y admiración la exposición 'Cartel Cubano. 1950-1970. Cine y Revolución', la primera su tipo en Rusia, justo cuando Cuba celebra los cien años del líder revolucionario Fidel Castro.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el líder birmano, Min Aung Hlaing.

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Miami.- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar una antena de comunicación espacio-tierra en el complejo orbital, fundamental para transmitir datos de alta velocidad entre el complejo orbital y la Tierra.

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Montevideo.- Se inaugura en Uruguay la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, trece años después de la firma del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

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Beirut - Para Hasan Hashem, representante de la municipalidad de Ain al Tineh, en el este del Líbano, el último incendio forestal no fue uno más y sostiene a EFE que drones israelíes lanzaron material inflamables sobre los bosques como parte de sus acciones de guerra.

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Pekín.- China oficia la ceremonia de cremación del ex primer ministro Zhu Rongji (1928-2026), considerado uno de los principales artífices de las reformas económicas que aceleraron la apertura al exterior del país a finales del siglo XX.

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Nairobi.- En el centro-oeste de Kenia, un fragmento de mandíbula con tres dientes de unos diez millones de años mantiene abierta una pregunta clave sobre el origen del ser humano: ¿cómo fue el último antecesor común del grupo que incluye a gorilas, chimpancés y humanos?.

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eva/aca/EFE

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