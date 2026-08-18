Un 60 % de los centros de salud globales aún no tienen unos aseos adecuados, alerta la ONU

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Ginebra, 18 ago (EFE).- Sólo un 40 % de los centros de salud en el mundo disponen de unos aseos adecuados, y un 11 % carecen completamente de baños, alerta este martes el estudio periódico de Naciones Unidas sobre agua, saneamiento e higiene en las redes sanitarias globales.

El estudio, a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), muestra que los baños son la principal carencia en muchos sistemas sanitarios en países en desarrollo, pese a décadas de mejora en ése y otros indicadores.

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El documento de la OMS y UNICEF muestra asimismo que un 85 % de los centros de salud del mundo -aunque sólo un 57 % en África subsahariana- tienen agua potable frente a un 4 % con servicios limitados y un 11 % sin ningún suministro, lo que todavía afecta a 907 millones de personas, según cifras de 2025.

Ello supone una mejora de nueve puntos en una década, ya que en 2015 el porcentaje de centros con agua corriente a nivel mundial era del 76 %.

El estudio muestra asimismo que el 72 % de las instalaciones sanitarias disponen de instalaciones para el lavado de manos, y el 71 % gestionan adecuadamente los residuos.

Sin embargo, es relativamente bajo (un 59 %) el porcentaje de centros de salud que disponen de adecuados protocolos de limpieza y personal formado en este aspecto, mientras que un 18 % de instalaciones carecen totalmente de estos servicios.

Las estadísticas muestran aún brechas entre las zonas urbanas, donde la media de centros de salud con servicios básicos de agua es del 92 %, y rurales, donde la tasa baja al 75 %. EFE