Rusia derriba 791 drones ucranianos, el segundo ataque masivo en apenas tres días

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Moscú, 18 ago (EFE).- Rusia derribó durante la pasada noche 791 drones ucranianos de largo alcance, 180 de los cuales fueron neutralizados en las inmediaciones de Moscú, el segundo ataque masivo en apenas tres días tras el del pasado domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso aniquiló 822 naves no tripuladas.

"En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 791 drones de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.

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El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "hasta las 05:00 de la mañana (02:00 GMT) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 620 drones, de los cuales 180 fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad".

Tras este mensaje Sobianin reportó el derribo de otros 17 drones ucranianos en las proximidades de la capital.

El alcalde de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, señaló en su canal de Telegram que durante la noche las defensas antiaéreas y los medios de lucha radioelectrónica "repelieron un ataques masivo de drones" durante el cual fueron derribados más de 150 artefactos.

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Los ataques afectaron a ocho distritos de la región capitalina al sur y al este de Moscú.

"Lamentablemente hay víctimas. En el distrito Ramenski una niña de 10 años resultó herida tras la caída de un dron en una casa particular. Recibió múltiples heridas de esquirla en una mano y fue hospitalizada", indicó.

Además, en el distrito Bogorodski resultó herida una mujer y en Kolomna un joven.

"Todos están bajo observación médica", sostuvo.

En el distrito de Noguinsk un dron alcanzó un centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, uno de los principales objetivos ucranianos de las últimas semanas.

Según Vorobiov, los bomberos controlaron el incendio y no se reportan víctimas.

"Los mayores daños fueron registrados en el distrito Pávlovo-Posadski. En la aldea Kuznetsi ardió por completo una casa particular. En Pavlovski Posad se incendió el techo de un edificio, los habitantes fueron evacuados y nadie resultó herido", escribió.

Además, en la localidad de Kolomna se incendió un centro comercial de la red minorista Globus, y resultaron dañados un registro civil, una tienda y un edificio.

También informó de daños en las localidades de Kotélniki y Elektrostal.

"Continuamos repeliendo el ataque de drones. Todos los servicios de emergencias trabajan en estado de máxima alerta", concluyó. EFE