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El presidente de Zambia gana las elecciones generales con un 60,5 % de los votos

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Nairobi, 18 ago (EFE).- El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, fue declarado este martes ganador de las elecciones generales celebradas el pasado jueves, y logra así un segundo mandato consecutivo de cinco años al frente del país, informó la Comisión Electoral zambiana (ECZ).

Según declaró en una comparecencia celebrada esta madrugada la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis, Hichilema se hizo con 2.965.326 votos (61,5 %), muy por delante de su principal rival, el exministro Brian Mundubile, quien cosechó 1.856.217 papeletas (37,9 %)

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Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas el 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales. EFE

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