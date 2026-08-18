El ministro de Exteriores de Chile viaja este martes a China

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Las autoridades de Chile han informado de que el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, tiene previsto llegar este martes al gigante asiático para una visita que durará hasta el sábado y con la que espera "profundizar la cooperación bilateral" entre los dos países.

El Ministerio de Exteriores chileno ha indicado en un comunicado que posteriormente se desplazará hasta Vietnam y Japón para continuar afianzando las relaciones y abrir oportunidades que atraigan inversiones y generen trabajo en Chile.

Así lo ha confirmado también el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa en la que ha explicado que la visita se da en respuesta a la invitación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y del propio ministro de Exteriores, Wang Yi, que será el encargado de recibir al ministro.

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En este sentido, ha apuntado a que durante la visita las partes podrán "intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales, así como sobre cuestiones de carácter y relevancia internacionales y regionales de interés común".

Esta será la primera visita del ministro chileno a China desde que asumió el cargo al frente de Exteriores el pasado mes de marzo, tal y como ha recogido el diario estatal chino 'Global Times'. El viaje se enmarca en los esfuerzos de Chile por profundizar sus relaciones con Pekín.

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