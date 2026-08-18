realme refuerza su presencia en España con el lanzamiento de realme C100, su smartphone para el día a día

Guardar

realme ha comenzado su nueva etapa centrada en los mercados internacionales con el lanzamiento en España de realme C100, un 'smartphone' de gama de entrada para el día a día.

A mediados de julio, la marca tecnológica anunció su salida del mercado chino para priorizar el mercado indio, donde tiene más peso, y centrarse en los mercados internacionales; un cambio de estrategia que también busca reforzar su presencia en Europa y en España.

PUBLICIDAD

Como parte de esos planes, realme ha anunciado la llegada al mercado español C100 5G, un dispositivo de gama de entrada que pretende convertir en el compañero para el día a día de los usuarios con una combinación de rendimiento, diseño y autonomía, como informa en una nota de prensa.

La batería Titan de 6.600 mAh ofrece una autonomía prolongada que puede extenderse con la carga rápida SUPERVOOC de 45 W, mientras que la carga inversa hace que sirva como batería externa para otros equipos. Realme también ha destacado la implementación de tecnologías destinadas a preservar la salud de la batería durante hasta seis años de uso.

PUBLICIDAD

Al estar pensado para el día a día, la compañía lo ha reforzado con certificación de resistencia a golpes de grado militar, protección ArmorShell, certificación IP64 frente al agua y al polvo. Para que pueda usarse en exteriores de manera cómoda, su pantalla de 144Hz alcanza un pico de brillo de 900 nits.

El apartado fotográfico está liderado por una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial, acompañada por funciones como Motion Photo, Dual-View Video o AI Image Matting, mientras que la capa de 'software' realme UI 7.0 incorpora herramientas inteligentes como 'Rodea para buscar', Google Gemini y AI Smart Loop para mejorar la productividad y la experiencia de uso.

PUBLICIDAD

realme C100 tendrá un precio de 249 euros en su configuración de 4 GB de RAM y 256 GB de capacidad interna. Junto a él, también estarán disponibles realme 16 Pro y el realme 16 5G, dos de los modelos más recientes de la compañía.

Para su lanzamiento, realme se ha aliado con MasOrange, de tal forma que los tres 'smartphones' estarán disponibles para los clientes de Orange,Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo desde el 18 de agosto.